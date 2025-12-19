В Дружковке под повторную атаку российских дронов попали спасатели, которые тушили пожар на АЗС

Последствия атаки на Дружковку. Фото: кадр из видео

18 декабря во время тушения пожара спасатели попали под повторную атаку беспилотников российских войск в городе Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Судя по опубликованному видео, бойцы ГСЧС тушили пожар на АЗС, когда их атаковали дроны.



По словам спасателей, они каждый день выезжают на ликвидацию последствий обстрелов, зная, что оккупанты часто бьют во второй раз.



«Каждый такой выезд может стать фатальным», – отметили в ГСЧС.

Напомним, что 16 декабря российские войска беспилотником атаковали спасателей, которые ехали на пожар в Дружковке.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко