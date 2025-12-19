Заявление Владимира Путина о том, что Красный Лиман якобы находится под «50-процентным контролем» российских войск, не подтверждается открытыми данными. Согласно карте аналитического проекта DeepState, весь населённый пункт на Покровском направлении в настоящее время находится в так называемой «серой зоне».



На карте видно, что ни одна из сторон не имеет подтверждённого контроля над селом. Российские подразделения располагаются восточнее Красного Лимана, однако признаков их закрепления внутри поселка на данный момент не зафиксировано.



По имеющейся информации, в районе Красного Лимана ведёт наступательные действия 5-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ. Несмотря на попытки продвижения, все село остаётся в «серой зоне», что указывает на отсутствие устойчивого контроля со стороны противника.

По данным Генерального штаба ВСУ, на данном участке фронта ВСУ остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах 11 населённых пунктов, включая Красный Лиман.

Автор: Олег Шевченко, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»