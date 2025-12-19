Путин заявил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в Украине: официально только на Донетчине от рук оккупантов погибли тысячи

Глава Кремля Владимир Путин во время прямой линии. Фото: «РИА Новости»

Россия не считает себя ответственной за гибель людей в Украине. Об этом во время прямой линии заявил глава Кремля Владимир Путин.



По его словам, это связано с тем, что «Россия не начинала эту войну».



«Эта война была начата после «государственного переворота» в Украине в 2014 году, а затем и «начала боевых действий главарями киевского режима» против своих граждан на юго-востоке Украины», – сказал Путин.



Однако по официальным данным после 24 февраля 2022 года, когда именно РФ начала полномасштабную войну против Украины, только на территории Донецкой области от рук российских оккупантов погибли 3772 человека. Это данные Донецкой областной военной администрации по состоянии на утро 19 декабря без учета жертв в ныне оккупированных Мариуполе и Волновахе. По подтвержденным данным Мариупольского городского совета, в городе погибли более 20 тысяч жителей. Общие цифры в Мариуполе и по всей Донетчине могут быть гораздо выше.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко