Миллионы живущих в России украинцев должны проголосовать на украинских выборах — Путин

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: ТАСС

Глава Кремля Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия готова обеспечить безопасность проведения президентских выборов в Украине, если они состоятся. При этом он потребовал, чтобы проголосовать на этих выборах смогли граждане Украины, живущие в России. До этого Путин не выдвигал такого требования.

«Сейчас скажу вещь, которая может прозвучать неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», — сказал Путин, уточнив что Москва не может «пройти мимо» вопроса о том, что на территории России проживают «по разным подсчетам от пяти до 10 миллионов» украинцев, которые имеют право голоса в Украине.

«И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации», — отметил он.

Путин добавил, что власть в Украине «в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно».

Напомним, проведение президентских выборов в Украине – это одно из требований России. Его несколько раз поддерживал Дональд Трамп – в последний раз несколько недель назад. Владимир Зеленский ответил, что это возможно в случае, если США и Европа обеспечат безопасность выборов.