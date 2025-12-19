Дрон ВСУ уничтожил Т-90М на Покровском направлении

Танк Т-90М после сброса термобарической гранаты.

На Покровском направлении украинский дрон Mavic 3 сбросил термобарическую гранату РГТ-27С2 в люк механика-водителя танка Т-90М, что вызвало возгорание боекомплекта. Видео с момента атаки опубликовала Airborne Division.



На кадрах видно, как после образования задымления происходит сильный взрыв, и танк полностью охватывается огнём.



По данным украинских военных, за прошлые сутки был уничтожен ещё один танк противника, что довело общее количество уничтоженных и повреждённых танков ВС РФ до 11 433 единиц.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»