В Турции нашли российский разведывательный дрон Орлан-10

В провинции Коджаэли, Турция, обнаружен российский разведывательный беспилотник Орлан-10, сообщает канал мониторинга вражеской авиации Monitor.



По опубликованной фотографии видно, что дрон нашли местные жители. Есть вероятность, что беспилотник вел наблюдение за судами, которые в последние недели подвергались ударам морских дронов Сил обороны Украины.



Напомним, «Новости Донбасса» сообщали, что после атак морских дронов РФ изменила маршруты «теневого флота». Теперь движение морских судов страны-оккупанта проходит ближе к побережью Турции, что повышает риск обнаружения.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»