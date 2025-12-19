В Запорожской области Легион «Свобода России» взорвал важную ж/д артерию оккупантов

Разведка показала видео спецоперации в Запорожской области. Фото: ГУР

Военнослужащие Легиона «Свобода России» подорвали ключевую железнодорожную артерию российских оккупантов в Запорожской области. Объект полностью выведен из строя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.



«В ноябре 2025 года громкий взрыв на железной дороге между временно оккупированными селами Веселое и Новоуспеновка Запорожской области перерезал одну из ключевых логистических артерий российской армии в Запорожье», — говорится в сообщении.



В результате спецоперации сошел с рельсов магистральный тепловоз 2М62 и 25 грузовых вагонов, а движение по железнодорожной ветке остановилось. Уничтожены военные грузы, которые начали накапливаться неподалеку, ожидая возобновления движения.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»