Из Константиновской громады эвакуировали еще двух людей . Фото: Сергей Горбунов

В пятницу, 19 декабря, из Константиновской громады Донецкой области городская администрация организовала эвакуацию еще двух жителей. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Их безопасно доставили в шелтер первой помощи в городе Краматорск, где они получат необходимую поддержку и убежище», — отметил он.





Горбунов призвал жителей громады соглашаться на эвакуацию, ведь это единственный действенный способ сохранить свою жизнь и здоровье.



«Помните, что, оставаясь в зоне боевых действий, вы рискуете не только собой, но и жизнями тех мужественных людей, которые ежедневно приходят вам на помощь под обстрелами», — добавил он.



Ранее мы писали, что спасатели эвакуационной группы «ФЕНИКС» вывезли жительницу прифронтовой Дружковки в более безопасный район, оказав ей необходимую помощь и обеспечив организованную эвакуацию.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»