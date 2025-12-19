В РФ умер командир 88-й бригады «Эспаньола» Станислав «Испанец» Орлов: он приказывал убивать украинских пленных

В РФ умер командир 88-й бригады «Эспаньола» Станислав «Испанец» Орлов. Фото: росСМИ

Командир 88-й отдельной диверсионно-разведывательной бригады России «Эспаньола» Станислав Орлов умер. Об этом сообщили на странице бригады.



Сейчас центральные следственные органы устанавливают точную причину и место его гибели.



Z-каналы пишут, что Орлов был убит при задержании. По предварительной информации, он несколько дней лежал в коме.





Как отмечается, Станислав Орлов был членом фанатской группировки ЦСКА Red Blue Warriors. Он также работал в «Союзе добровольцев Донбасса», созданном бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым и депутатом «Единой России» Николаем Ханиным. Формирование хвасталось убийствами украинских пленных.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»