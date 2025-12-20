Атака украинских дронов в Каспийском море: куда ударили Силы обороны

Силы обороны Украины нанесли удары по военному кораблю РФ и буровой платформе на нефтегазовом месторождении в Каспийском море. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«С целью снижения военно-экономического потенциала противника в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник"», — говорится в сообщении.



По данным Генштаба, корабль патрулироал в Каспийском море вблизи нефтегазовой добывающей платформы. Несколько украинских дронов поразили судно; степень повреждений и бортовой номер уточняются.



Также была поражена буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море. Объект принадлежит компании «Лукойл» и обеспечивает добычу нефти и газа, задействованную, как отмечается, в обеспечении вооруженных сил РФ. Масштаб ущерба и дальнейшая способность платформы функционировать уточняются.



Кроме того, в рамках снижения наступательных возможностей противника ранее была поражена радиолокационная система РСП-6М2 в районе Красносельского на временно оккупированной территории украинского Крыма. Эта система предназначена для регулирования движения воздушных судов, в том числе для точного захода на посадку в условиях плохой видимости.

Как сообщалось, ночью 18 декабря под атаку попал танкер «Валерий Горчаков» в порту города Ростов-на-Дону РФ.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй