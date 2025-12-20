Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму

Дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.
Отмечается, что один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету.
«Он уничтожен», — заявили в СБУ.
Ориентировочная стоимость обоих самолетов – около 70 млн долларов США.
Дополнительно подтверждено поражение диспетчерской башни, что может усложнить организацию и контроль полетов на аэродроме.
Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни. 18 декабря беспилотники Службы поразили в этом аэропорту российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС «Небо-СВУ», РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 «Триумф», ЗРК «Панцирь-С2» и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.
