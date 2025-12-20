Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами

Так называемый «восстановленный драмтеатр» в оккупированном Мариуполе открыл продажу билетов на спектакли

Как пишет телеграм-канал Мариупольского горсовета, российские оккупанты сообщают, что так называемый «восстановленный драмтеатр» в Мариуполе открыл продажу билетов на спектакли.

Отмечается, что первые представления планируют показать в конце декабря. Мариупольцев приглашают на «феерическую комедию „Шикарная свадьба“», а детей на спектакль «Аленький цветочек». Также в афише значатся «Царевна-лягушка», «Бременские музыканты» и «Любимец императрицы».

Кроме того, захватчики уже установили внутри так называемого «восстановленного драмтеатра» праздничную елку, планируют детские праздничные мероприятия.

В горсовете напоминают, что эти празднования будут проходить на месте трагедии, когда россияне 16 марта 2022 года сбросили авиабомбы на театр: «Здесь от массированных российских атак прятались преимущественно семьи с детьми. Люди написали перед зданием заглавными буквами слово: „ДЕТИ“».

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе.