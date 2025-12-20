Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На карте Deep State Мирноград Покровского района перешел в серую зону: что это значит
20 декабря 2025, 14:11

На карте Deep State Мирноград Покровского района перешел в серую зону: что это значит

Россияне пытаются оккупировать Мирноград в Донецкой области. Карта Deep State Россияне пытаются оккупировать Мирноград в Донецкой области. Карта Deep State

По данным аналитиков DeepState, город Мирноград Покровского района Донецкой области перешел в «серую зону», то есть не контролируется ни российской, ни украинской стороной. В ОК «Восток» в свою очередь сообщают, что Силы обороны держат рубежи и ликвидируют оккупантов на подступах к городу.

Информация о боях в Мирнограде отображена на карте DeepState, обновленной вечером 19 декабря. Днем ранее, 18 декабря, аналитики маркировали значительную часть города как подконтрольную Силам обороны Украины.

По состоянию на 19 декабря весь Мирноград на карте DeepState обозначен как территория, требующая уточнения данных.

Также по состоянию на 19 декабря в DeepState сообщили о продвижении оккупантов вблизи Дроновки и Северска Донецкой области.

В оперативном командовании «Восток» по состоянию на 10:00 20 декабря докладывали, что в Мирнограде подразделения Сил обороны продолжают держать оборонительные рубежи и ликвидировать россиян на подступах к городу.

«Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации», — сказали в ОК «Восток».

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 20 декабря рассказали, что на Покровском направлении украинские бойцы остановили 45 штурмовых и наступательных действий россиян, в том числе и у Мирнограда и Гришино. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Война Мирноград DeepState
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
14:55
В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ
14:04
В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
все новости
14:11
На карте Deep State Мирноград Покровского района перешел в серую зону: что это значит
13:20
По данным разведки США, Путин намерен захватить всю Украину — Reuters
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
11:18
Из-за российских обстрелов в Донецкой области погиб человек, еще двое получили ранения — Нацполиция
10:25
Атака украинских дронов в Каспийском море: куда ударили Силы обороны
10:05
В Славянске из-за атаки российского дрона погиб мужчина
09:24
Россияне ударили ракетами по Одесскому району: 8 человек погибли, 27 ранены
08:01
За сутки по Запорожской области — 713 ударов: ранены 10 человек
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
22:07
В РФ умер командир 88-й бригады «Эспаньола» Станислав «Испанец» Орлов: он приказывал убивать украинских пленных
21:32
Россияне ударили по Лиману, есть раненые
21:18
За неделю волонтеры эвакуировали из Дружковки и Алексеево-Дружковки более 50 человек
20:57
Из Константиновской громады эвакуировали еще двух людей
20:07
Из-за аварии Дружковка осталась без света
19:46
Краматорск частично без света
18:54
ВСУ уничтожили скопление бронетехники оккупантов возле Покровска
17:59
Армия РФ вечером нанесла три удара по Краматорску
17:45
«Потихоньку идут в мир фантазий»: в ВСУ ответили на слова Путина о «захвате» половины Лимана
17:05
В Турции нашли российский разведывательный дрон Орлан-10
16:49
В Запорожской области Легион «Свобода России» взорвал важную ж/д артерию оккупантов
16:36
Российская армия пытается обойти Северск: в ВСУ назвали направление
16:36
Дрон ВСУ уничтожил Т-90М на Покровском направлении
16:27
Миллионы живущих в России украинцев должны проголосовать на украинских выборах — Путин
16:10
Путин заявил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в Украине: официально только на Донетчине от рук оккупантов погибли тысячи
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
15:53
Оккупанты ударили по селу в Александровской громаде, вспыхнул пожар
15:47
Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams
15:35
ВСУ продвинулись на Покровском и Славянском направлениях – ISW
14:24
Путин считает нападение на Европу чушью, но рекордно тратит на армию
все новости
ВИДЕО
Силы обороны сорвали штурм РФ возле Покровска. Фото: скриншот ВСУ уничтожили скопление бронетехники оккупантов возле Покровска
19 декабря, 18:54
Разведка показала видео спецоперации в Запорожской области. Фото: ГУР В Запорожской области Легион «Свобода России» взорвал важную ж/д артерию оккупантов
19 декабря, 16:49
Танк Т-90М после сброса термобарической гранаты. Дрон ВСУ уничтожил Т-90М на Покровском направлении
19 декабря, 16:36
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
19 декабря, 15:54
Путин Путин считает нападение на Европу чушью, но рекордно тратит на армию
19 декабря, 14:24
В сети появилось видео удара дронов по танкеру «теневого флота» РФ В сети появилось видео удара дронов по танкеру «теневого флота» РФ
19 декабря, 13:43

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор