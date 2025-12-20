На карте Deep State Мирноград Покровского района перешел в серую зону: что это значит

Россияне пытаются оккупировать Мирноград в Донецкой области. Карта Deep State

По данным аналитиков DeepState, город Мирноград Покровского района Донецкой области перешел в «серую зону», то есть не контролируется ни российской, ни украинской стороной. В ОК «Восток» в свою очередь сообщают, что Силы обороны держат рубежи и ликвидируют оккупантов на подступах к городу.

Информация о боях в Мирнограде отображена на карте DeepState, обновленной вечером 19 декабря. Днем ранее, 18 декабря, аналитики маркировали значительную часть города как подконтрольную Силам обороны Украины.

По состоянию на 19 декабря весь Мирноград на карте DeepState обозначен как территория, требующая уточнения данных.

Также по состоянию на 19 декабря в DeepState сообщили о продвижении оккупантов вблизи Дроновки и Северска Донецкой области.

В оперативном командовании «Восток» по состоянию на 10:00 20 декабря докладывали, что в Мирнограде подразделения Сил обороны продолжают держать оборонительные рубежи и ликвидировать россиян на подступах к городу.

«Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации», — сказали в ОК «Восток».

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 20 декабря рассказали, что на Покровском направлении украинские бойцы остановили 45 штурмовых и наступательных действий россиян, в том числе и у Мирнограда и Гришино.