Полиция назвала фейком видео дрона с российским флагом над Киевом

Видео дрона с российским триколором в небе над Киевом столичная полиция назвала фейком

Сегодня в сети появилось видео с дроном с российским триколором якобы в небе над Киевом. Столичная полиция заявила, что это фейк.

«Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом — фейк», — сообщили в полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители проверили информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: «она своего подтверждения не нашла».

«Призываем представителей медиа и администраторов телеграм-каналов проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее для широкой публики», — подчеркнули в полиции.

Ранее видео с российским триколором в Киеве опубликовали Новости.LIVE и Clash Report. На видео можно было только заметить, как дрон летит в небе, а к нему привязан флаг РФ.