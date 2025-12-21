Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Гуляйполе и Пологовский район — эпицентр атак: более 300 ударов дронами за сутки
21 декабря 2025, 08:20

Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Запорожской области погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщили в Запорожской ОВА.

Наибольшее количество ударов пришлось на Пологовский район, где под огнем оказались сразу несколько населенных пунктов. В Гуляйполе российские войска нанесли артиллерийский удар, в результате которого был разрушен частный дом.

На месте погиб 69-летний мужчина. В том же районе пострадали еще трое мирных жителей — двое мужчин и женщина, их дом получил серьезные разрушения. Еще один раненый зафиксирован в Запорожском районе: 74-летний мужчина получил травмы после удара FPV-дроном по автомобилю, который двигался по трассе. Машина загорелась.

Всего за сутки оккупационные войска нанесли 514 ударов по 24 населенным пунктам области. 12 авиаударов пришлись по Гуляйполю и Орехову. 298 атак беспилотниками, преимущественно FPV, были зафиксированы по Гуляйполю, Малой Токмачке и Щербакам. Кроме того, 199 артиллерийских ударов и 5 обстрелов из РСЗО также в основном пришлись на Пологовское направление.

Напомним, энергообъекты в четырех областях Украины попали под российский обстрел.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

