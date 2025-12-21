Один погибший и четверо раненых: последствия российских обстрелов Донетчины за сутки

За сутки, 20 декабря, российские обстрелы унесли жизнь одного мирного жителя Донецкой области — человек погиб в Дружковке. Об этом сообщили в Донецкой ОВА.



Еще четыре человека за минувшие сутки получили ранения. Трое пострадавших зафиксированы в Дружковке, еще один мирный житель был ранен в Константиновке.



По данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли уже 3774 мирных жителя, еще 8616 человек получили ранения различной степени тяжести.



При этом в областной администрации уточняют, что общее число жертв приводится без учета временно оккупированных Мариуполя и Волновахи — там установить точное количество погибших и раненых до сих пор невозможно.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что в Славянске из-за атаки российского дрона погиб мужчина.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»