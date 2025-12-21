Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ

Скриншот

Российские военнослужащие насильно вывезли на территорию Российской Федерации около 50 граждан Украины — жителей Сумской области. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, речь идет о грубом нарушении международного гуманитарного права. Такие действия квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения.

Согласно предварительной информации, 18 декабря военнослужащие Вооруженных сил РФ незаконно задержали около 50 мирных жителей села Грабовское Сумской области. Людей удерживали без доступа к средствам связи и без надлежащих условий содержания. Уже 20 декабря всех задержанных принудительно вывезли на территорию России.



«Я безотлагательно обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о месте пребывания незаконно депортированных граждан Украины, условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину», — заявил Лубинец. Он также направил официальное обращение в Международный комитет Красного Креста.

Омбудсман призвал международное сообщество дать правовую оценку действиям Российской Федерации и задействовать все доступные механизмы давления для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины.

Отдельно он обратился к украинцам, которые остаются в зоне активных боевых действий: «Пребывание там — крайне опасно. Эвакуация — это шанс сохранить жизнь себе и своим близким». В связи с этим Лубинец подчеркнул необходимость принятия закона о принудительной эвакуации, по меньшей мере детей, с территорий, где существует прямая угроза их жизни и свободе.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»