НАТО запускает второй хаб для поставок оружия Украине

Фото: Defense Romania

НАТО запускает второй логистический узел для транзита вооружений в Украину. С января 2026 года новый центр начнет работу в Румынии и станет дополнением к уже действующему хабу альянса в польском Жешув-Ясёнка.

Как сообщает Defense Romania, создание второго центра подтвердил заместитель командующего НАТО по поддержке Украины генерал Майк Келлер. По его словам, румынский хаб будет работать в связке с польским, что позволит удвоить предельные объемы транзита вооружений.



Речь идет в том числе о поставках по механизму PURL — когда США продают оружие для Украины, а его оплату берут на себя европейские государства. Издание отмечает, что несмотря на заявления Вашингтона о прекращении прямых пожертвований, потоки вооружений в Киев не останавливались.



Переход к инициативе PURL позволил перераспределить финансовую ответственность без замедления темпов поставок: европейские страны приобретают необходимое оборудование напрямую со складов и производственных линий США.



Такой подход, отмечают эксперты, позволяет Пентагону поддерживать оборонную промышленность на максимальной загрузке, тогда как европейские союзники берут на себя основное финансовое бремя. Запуск центра в Румынии обеспечит НАТО устойчивый южный маршрут, критически важный для снабжения фронта на Донбассе и прибрежных районов.



По словам Келлера, только в течение 2025 года партнеры доставили Украине около 220 тысяч тонн военной помощи — примерно 9 тысяч грузовиков, 1,8 тысяч железнодорожных вагонов и около 500 самолетов с вооружением и техникой.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»