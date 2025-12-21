Для детей из Донецкой области провели рождественский мастер-класс

Фото: Донецкая ОГА

В хабе «ЯМаріуполь» в Хмельницком состоялся культурно-просветительский рождественский мастер-класс «Золотые обереги надежды» для детей-переселенцев из Донецкой области и их семей. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.



Мероприятие организовал Донецкий областной краеведческий музей. Оно было посвящено украинским рождественским традициям и древнему искусству изготовления соломенных оберегов — символов достатка, защиты и гармонии в доме.

Во время встречи участники узнали о символике соломы как одного из ключевых элементов праздничного убранства. Отдельное внимание уделили соломенным «звездам» и «паукам» — традиционным оберегам, которые, согласно народным верованиям, приносят в дом счастье, согласие и оберегают семью от бед.

Практическая часть прошла в формате творческого мастер-класса. Дети вместе с родителями осваивали базовые техники работы с соломой и создавали собственные декоративные изделия.

Отмечается, что работа с природными материалами способствовала развитию мелкой моторики, воображения и концентрации, а также имела выраженный терапевтический эффект — помогала снизить уровень тревожности и эмоционального напряжения, создавая ощущение спокойствия и безопасности.

