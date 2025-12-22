Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области

Скриншот: DeepState

OSINT-аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые территориальные изменения в Донецкой области. По их данным, российские войска полностью оккупировали село Звановка, а также продвинулись сразу на нескольких направлениях.



Речь идет о районах вблизи населенных пунктов Свято-Покровское, Пазено, Орехово-Васильевка и Федоровка. Эти изменения отражают дальнейшее давление армии РФ на востоке Украины и уточняют текущую линию соприкосновения.

Скриншот: DeepState



«Карта обновлена. Враг оккупировал Звановку, а также продвинулся вблизи Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и в Федоровке», — сообщили аналитики DeepState.

Напомним, войска РФ продвигаются у Гуляйполя Запорожкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»