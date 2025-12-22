Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Житомирской области с рельс сошел поезд
22 декабря 2025, 09:04

В Житомирской области с рельс сошел поезд

Иллюстративное фото. Источник: «Укрзалізниця» Иллюстративное фото. Источник: «Укрзалізниця»

Под Коростенем в Житомирской области произошел сход с рельсов грузового поезда. Об этом сообщила «Укрзалізниця».

Из-за «негабарита» на соседнем пути локомотивная бригада пассажирского поезда №45/46 «Харьков — Ужгород» была вынуждена экстренно остановить состав. В результате с рельсов сошел локомотив пассажирского поезда.

Среди пассажиров серьезных травм нет. Одна пассажирка получила порез стеклом — помощь ей оказали на месте. В то же время пострадала бригада грузового поезда: машинист и его помощник были травмированы и госпитализированы.

Отмечается, что авария существенно повлияла на движение поездов. Поезд №45/46 следует с большой задержкой — его отвели на соседнюю станцию и направляют по обходному маршруту. Поезда уже перенаправляют через Шепетовку, Козятин и Фастов.

Ожидаемое время задержек — от трех часов. Через Фастов вместо Коростеня временно отправляются поезда на Киев и в западные области Украины. Поезд №98 «Ковель — Киев» в виде исключения пропустят через Житомир — здесь задержка будет несколько меньшей.

На станции Шепетовка организуют пересадку пассажиров на пригородный шатл в направлении Коростеня, а также в обратную сторону. Более подробную информацию об изменениях в пригородном сообщении публикуют на канале «Укрзалізниця: приміські поїзди».

В компании заявили, что восстановительные работы уже начались: на месте задействованы специалисты и восстановительные поезда.

Напомним, в ночь на 15 декабря Пятихатский железнодорожный вокзал в Днепропетровской области подвергся атаке российских беспилотников.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
Авария железная дорога
@novosti.dn.ua

