Видео заправки после пожара: последствия ударов УМПК по Дружковке

В Краматорском районе 21 декабря 2025 года подверглась обстрелу город Дружковка. По предварительным данным, причиной взрывов стали удары управляемыми авиабомбами (УМПК). В результате один из объектов в городе загорелся. Позже в сети появилось видео, на котором зафиксирована заправка в Дружковке после пожара.



Событие уже привлекло внимание местных властей и экстренных служб, которые оперативно реагировали на последствия обстрела.

Напомним, за сутки РФ шесть раз ударила по Донетчине: эвакуированы 77 человек.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»