Оккупанта и командира бригады «Эспаньола» Орлова застрелили на даче в оккупированном Крыму

Во временно аннексированном Севастополе 4 декабря был застрелен командир 88-й отдельной диверсионно-разведывательной бригады России «Эспаньола» Станислав Орлов (позывной Испанец), который приказывал убивать украинских военнопленных. Российское издание «Astra» сообщило детали убийства российского оккупанта.



Как отмечается, «Испанца» убили в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) Флотский. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в 12:17 к дому №51 подъехали четыре машины, оттуда вышли мужчины с автоматами и в масках.



По словам соседей, были слышны несколько выстрелов. Спустя шесть часов к его дому подъехала скорая помощь.



«Испанец даже не отстреливался», — сообщил Astra один из собеседников.



Ранее Орлова подозревали в торговле оружием и участии в ОПГ (организационная преступная группа).



Бригада «Эспаньола» была создана весной 2022 года в составе батальона «Восток» группировки «ДНР». Основу составили футбольные фанаты-ультрас, значительная часть которых, по данным журналистов и правозащитников, придерживается неонацистских взглядов.



