В Раде создают рабочую группу по выборам президента в условиях военного положения

В Верховной Раде Украины начинается формирование специальной рабочей группы, которая займется ускоренной проработкой вопроса возможного проведения выборов президента Украины в условиях военного положения. Речь идет о предварительно согласованном формате обсуждений на уровне парламента.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале. По его словам, работа будет вестись совместно с профильным парламентским комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.



К обсуждению планируют привлечь представителей всех парламентских фракций и депутатских групп, Центральная избирательная комиссия Украины, а также общественные организации, специализирующиеся на вопросах избирательного процесса.



Дата и время первого заседания рабочей группы будут объявлены дополнительно. Не исключается участие представителей средств массовой информации.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»