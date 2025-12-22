ГУР поразили еще один Су-30 в Липецкой области РФ

Были поражены два Су-30 в Липецкой области РФ. Фото: скриншот

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на аэродроме под Липецком Российской Федерации в результате недавней спецоперации был пораже еще один российский истребитель Су-30.



«Согласно уточненным данным, на военном аэродроме государства-агрессора России под Липецком в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года успешно поражены два вражеских многоцелевых истребителя Су-30», — говорится в сообщении.



Таким образом, выведены из строя два Су-30 и один Су-27.



Справка



Су-30 — двухдвигательный двухместный сверхманевренный истребитель, разработанный в Советском Союзе в 1980-х годах российской авиастроительной корпорацией «Сухой». Это многоцелевой истребитель для выполнения всепогодных задач воздушного перехвата.



Ранее мы писали, что в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года в Липецкой области на объекте вспыхнул пожар. По данным ГУР, операция была реализована представителем движения сопротивления преступному режиму в России. Целью стали дорогостоящие боевые самолёты, которые РФ использовала для ударов по территории Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»