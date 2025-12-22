Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ГУР поразили еще один Су-30 в Липецкой области РФ
22 декабря 2025, 13:52

ГУР поразили еще один Су-30 в Липецкой области РФ

Были поражены два Су-30 в Липецкой области РФ. Фото: скриншот Были поражены два Су-30 в Липецкой области РФ. Фото: скриншот

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на аэродроме под Липецком Российской Федерации в результате недавней спецоперации был пораже еще один российский истребитель Су-30.

«Согласно уточненным данным, на военном аэродроме государства-агрессора России под Липецком в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года успешно поражены два вражеских многоцелевых истребителя Су-30», — говорится в сообщении.

Таким образом, выведены из строя два Су-30 и один Су-27. 

Справка

Су-30 — двухдвигательный двухместный сверхманевренный истребитель, разработанный в Советском Союзе в 1980-х годах российской авиастроительной корпорацией «Сухой». Это многоцелевой истребитель для выполнения всепогодных задач воздушного перехвата.

Ранее мы писали, что в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года в Липецкой области на объекте вспыхнул пожар. По данным ГУР, операция была реализована представителем движения сопротивления преступному режиму в России. Целью стали дорогостоящие боевые самолёты, которые РФ использовала для ударов по территории Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
ГУР МОУ
Прочее
Су-30
Места
Россия
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
все новости
15:14
«Белый ангел» эвакуировал жителей из Покровского района
14:59
Украина получила тепловую электростанцию из Литвы
14:44
Экс-директора Лиманского лесхоза подозревают в переплате 1,6 миллиона гривен на закупке дров
14:14
Украина получила 2,3 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility
14:04
Зеленский анонсировал новые санкции против ВПК РФ и ее союзников
13:52
ГУР поразили еще один Су-30 в Липецкой области РФ
13:43
РФ накопила около 2000 дронов: возможны массированные удары
13:32
В Раде создают рабочую группу по выборам президента в условиях военного положения
13:25
Оккупанта и командира бригады «Эспаньола» Орлова застрелили на даче в оккупированном Крыму
13:08
ВСУ зафиксировали штурм россиян на лошадях: дрон нанёс удар
12:58
Видео заправки после пожара: последствия ударов УМПК по Дружковке
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
12:03
Рецидивист намеревался взорвать правоохранителей во Львове
11:44
Переговоры США и РФ во Флориде завершились без конкретных решений
11:31
Оккупанты атаковали порт «Южный»: загорелись контейнеры с мукой и маслом
11:29
Вэнс: возможная потеря Донецка остается главным препятствием для переговоров
11:12
Запрос о службе Ермака в ВСУ завис: ответа Минобороны нет
10:51
В Серебрянке сложная ситуация: Силы обороны удерживают позиции, оккупанты несут потери
10:37
Украинские дроны добили защищенный танк под Новопавловкой
10:20
ГУР вывело из строя Су-30 и Су-27 на аэродроме под Липецком
все новости
ВИДЕО
Экипаж «Белый ангел» эвакуировал пятерых человек из Покровского района. Фото: скриншот «Белый ангел» эвакуировал жителей из Покровского района
22 декабря, 15:14
Были поражены два Су-30 в Липецкой области РФ. Фото: скриншот ГУР поразили еще один Су-30 в Липецкой области РФ
22 декабря, 13:52
«Шахед» атакует мост в Маяках. РФ накопила около 2000 дронов: возможны массированные удары
22 декабря, 13:43
Командира бригады «Эспаньола» застрелили в Крыму. Фото: розСМИ Оккупанта и командира бригады «Эспаньола» Орлова застрелили на даче в оккупированном Крыму
22 декабря, 13:25
Оккупанты используют животных для штурма. ВСУ зафиксировали штурм россиян на лошадях: дрон нанёс удар
22 декабря, 13:08
Видео заправки после пожара: последствия ударов УМПК по Дружковке Видео заправки после пожара: последствия ударов УМПК по Дружковке
22 декабря, 12:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор