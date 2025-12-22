Зеленский анонсировал новые санкции против ВПК РФ и ее союзников

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых санкционных решений, которые планируется утвердить до конца текущего года. Об этом он написал в своем Telegram-канале, подчеркнув, что ограничения будут направлены как против российских структур, так и против тех, кто содействует агрессии РФ.



По словам главы государства, готовится как минимум один отдельный пакет санкций против лиц и компаний, связанных с российской военной промышленностью. В санкционный список войдут не только граждане и бизнес из России, но и представители других стран, в частности Китая.

Отдельное внимание Украина намерена уделить тем, кто «оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние через инструменты массовой культуры». Под санкции также могут попасть спортсмены, которые используют свою публичность и спортивную карьеру для глорификации войны против Украины.



Параллельно Киев ведет активную работу с европейскими структурами над деталями 20-го пакета санкций Европейский союз. Ключевая задача — усилить давление на энергетические активы Владимира Путина и связанных с ним олигархов.

Кроме того, готовится новый санкционный пакет со стороны Канады, за что Зеленский отдельно поблагодарил партнеров. Украина также продолжит синхронизацию собственных санкций с международными.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»