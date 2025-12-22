Экс-директора Лиманского лесхоза подозревают в переплате 1,6 миллиона гривен на закупке дров

Сообщено о подозрении экс-директору лесхоза. Фото: прокуратура

Бывшему директору государственного предприятия «Лиманское лесное хозяйство» сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Его подозревают в переплате более 1,6 миллиона гривен на закупку древесины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



По данным, с декабря 2023 года по февраль 2024 года предприятие заключило три договора на поставку 3 тыс. куб. м древесины. При этом лесхоз имел достаточно запасов лесопродукции.



«Директор госпредприятия, достоверно зная, что на момент заключения сделок стоимость лесопродукции с учетом расходов на доставку и разгрузку существенно превышала среднерыночную, подписал финансовые документы и дал указания бухгалтерии оплатить счета. В результате в пользу поставщика безосновательно перечислено более 1,6 млн грн государственных средств», — говорится в сообщении.





Если вина будет доказана, экс-гендиректору грозит шесть лет лишения свободы.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»