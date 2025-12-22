Мобильная группа ПВО сбила «Шахед» из пулемёта — видео

Уничтожение «Шахеда».

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент уничтожения российского беспилотника-камикадзе «Шахед» огнём из пулемёта. Кадры опубликовало Воздушное командование «Восток».

The combat work of Ukrainian air defenders against russian Shahed drones.



: East Air Command pic.twitter.com/2QvI7NBELO — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 22, 2025

Как отмечается, удар по вражескому дрону нанесла мобильная огневая группа, задействованная в системе противовоздушной обороны Украины. Именно такие подразделения в последние месяцы остаются одним из ключевых элементов борьбы с массированными атаками российских беспилотников.



Ранее издание «Новости Донбасса» сообщало, что Министерство обороны Украины довело поставки дронов-перехватчиков для противодействия «Шахедам» до 950 единиц в сутки, что позволяет существенно усилить эшелонированную ПВО.







На фоне этого эксперты указывают на сохраняющуюся угрозу со стороны РФ. По данным специалиста по связи и радиоэлектронной борьбе Сергея «Флеша» Бескрестнова, Россия располагает значительным запасом беспилотников — около 2000 БПЛА, не считая резервных накоплений.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»