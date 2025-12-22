Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму

В селе Еленовка, которое расположено в оккупированном Крыму, с помощью ракеты украинского производства был поражен временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

На месте попадания наблюдался значительный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.



Ранее мы писали, что Силы обороны Украины нанесли удары по военному кораблю РФ и буровой платформе на нефтегазовом месторождении в Каспийском море.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»