Окопы XXI века: почему базовое пехотное оружие снова решает исход боя

Фото: Business Insider

Издание Business Insider рассказало, что в окопной войне в Украине ключевую роль играют ручные гранаты — оружие, которое часто недооценивают. В условиях крайне тесного боя они становятся «спасательным кругом» пехоты, используются при штурмах, разведке и все чаще — при сбросе с беспилотников.



Отмечается, что война сочетает в себе передовые технологии, такие как беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, с изнурительными боями в стиле Первой мировой войны, где солдаты порой сражаются на расстоянии в грязных окопах и бункерах. В этих стесненных условиях как украинские, так и российские войска в значительной степени полагаются на гранаты.



Ветераны, воевавшие на стороне Украины, отмечают, что гранаты незаменимы в грязных и запутанных траншеях, где противник знает «каждый поворот». Их применение эволюционирует: появляются адаптации для дронов и детали, изготовленные с помощью 3D-печати.



Украинское поле боя усеяно окопами, подобных которым Запад не видел десятилетиями, солдатам необходимы укрытия и оборонительные сооружения от нападающих и разведывательных беспилотников, летающих над головой, а жестокие бои заключаются в обороне и отвоевании этих земляных укреплений у противника.



Гранаты для Украины поступают из разных источников: от старых запасов советской эпохи до запасов стран-партнеров. В обновленном отчете Министерства обороны США от января 2025 года говорилось, что США поставили Украине «более 50 000 гранатометов и стрелкового оружия» и «более 500 000 000 патронов и гранат для стрелкового оружия».



И США — не единственный поставщик. Объемы поставок отражают, насколько это оружие важно для боевых действий на передовой. Украина также производит собственные гранаты. При этом Украина испытывает дефицит боеприпасов: бойцов просят экономить гранаты, а при ротации подразделения передают остатки следующим. Опыт войны заставляет западные армии пересматривать подходы к окопным боям и наращивать запасы базовых пехотных средств.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»