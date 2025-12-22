ВСУ ликвидировали бывшего российского «журналиста», который воевал против Украины под Северском

Ликвидированный бывший российский «журналист» Николай Чигасов. Фото: российские СМИ

Под городом Северск Донецкой области в результате атаки беспилотников погиб бывший корреспондент прокремлевского издания «Лента» Николай Чигасов. Об этом стало известно из заявления «Ленты».



Как утверждает издание, смертельное ранение Чигасов получил в середине сентября во время выполнения боевого задания вблизи села Верхнекаменское.



«Чигасов работал в международной редакции «Ленты» в 2021-2022 годах. В издание он пришел из «Московских новостей», где начинал карьеру «журналиста». Стоял у истоков создания современных систем противодействия БПЛА в «ЛНР», начав службу в подразделении «Сурикаты». Участвовал в боевых действиях под городом Кременная. Последний год воевал под Северском. Командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты, дослужился до звания лейтенанта», – сказали в «Ленте».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко