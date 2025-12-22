Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»

Российский журналист и ведущий программы о футбольных фанатах «В движе» на Sport24 Антон Дорофеев, известный под ником «Потомственный», опубликовал в TikTok видео, в котором выразил сожаление из-за того, что в Донецке больше не проходят матчи футбольного клуба «Шахтёр». Об этом сообщает издание «Новости Донбасса».
Вид на «Донбасс Арену» в Донецке до прихода оккупантов.
На записи Дорофеев вспоминает свой визит на «Донбасс Арену» в 2011 году во время турнира памяти Виктора Прокопенко — украинского футбольного тренера, который в разные годы возглавлял донецкий «Шахтёр» и работал спортивным директором клуба. Видео снято возле стадиона, захваченного после начала российской агрессии и впоследствии «национализированного» оккупационными властями.
По словам россиянина, в то время «Донбасс Арена» воспринималась как нечто уникальное, поскольку в РФ тогда не существовало стадионов подобного уровня. Он также отметил, что ему «очень жаль», что на арене больше не проходят футбольные матчи, и выразил надежду, что после окончания войны ситуация изменится.
@potomstvenniy Донбасс Арена. В 2011 в России таких стадионов не было. А потом появилось и сразу много. #РазговорыОкаждом #ДобнбассАрена #Донецк оригинальный звук - Potomstvenniy
После оккупации Донецка стадион «Донбасс Арена» фактически не используется по назначению. В августе 2023 года представители группировки «ДНР» заявляли о намерениях восстановить арену для матчей так называемого «настоящего» клуба «Шахтёр», который планировалось создать в оккупированном городе.
Однако за прошедшее время реальных шагов в этом направлении сделано не было. Единственным символическим действием оккупационных властей стала попытка изменить визуальную идентификацию клуба — в частности, из эмблемы убрали букву «А» в украинском написании названия «Шахтар».
Напомним, «Шахтёр» сыграл вничью 0:0 с хорватским клубом «Риека», занял 6-е место в групповом раунде Лиги конференций и обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира в следующем году.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях