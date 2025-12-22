Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»

Вид на «Донбасс Арену» в оккупированном Донецке сегодня.

Российский журналист и ведущий программы о футбольных фанатах «В движе» на Sport24 Антон Дорофеев, известный под ником «Потомственный», опубликовал в TikTok видео, в котором выразил сожаление из-за того, что в Донецке больше не проходят матчи футбольного клуба «Шахтёр». Об этом сообщает издание «Новости Донбасса».

Вид на «Донбасс Арену» в Донецке до прихода оккупантов.

На записи Дорофеев вспоминает свой визит на «Донбасс Арену» в 2011 году во время турнира памяти Виктора Прокопенко — украинского футбольного тренера, который в разные годы возглавлял донецкий «Шахтёр» и работал спортивным директором клуба. Видео снято возле стадиона, захваченного после начала российской агрессии и впоследствии «национализированного» оккупационными властями.



По словам россиянина, в то время «Донбасс Арена» воспринималась как нечто уникальное, поскольку в РФ тогда не существовало стадионов подобного уровня. Он также отметил, что ему «очень жаль», что на арене больше не проходят футбольные матчи, и выразил надежду, что после окончания войны ситуация изменится.

После оккупации Донецка стадион «Донбасс Арена» фактически не используется по назначению. В августе 2023 года представители группировки «ДНР» заявляли о намерениях восстановить арену для матчей так называемого «настоящего» клуба «Шахтёр», который планировалось создать в оккупированном городе.



Однако за прошедшее время реальных шагов в этом направлении сделано не было. Единственным символическим действием оккупационных властей стала попытка изменить визуальную идентификацию клуба — в частности, из эмблемы убрали букву «А» в украинском написании названия «Шахтар».





Напомним, «Шахтёр» сыграл вничью 0:0 с хорватским клубом «Риека», занял 6-е место в групповом раунде Лиги конференций и обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира в следующем году.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»