Штурмовиков РФ везли на «мясной штурм» в наручниках

Россияне пытаются снять наручники во время отправки на штурм.

В военных Telegram-каналах опубликовано видео, на котором штурмовиков 82-го полка армии РФ перевозят в наручниках. По утверждению авторов публикации, военнослужащих везут на так называемый «мясной штурм».



В подписи к видео ситуацию иронично охарактеризовали фразой: «Наручники как новая мотивация».



На кадрах видно, как российских военных перевозят в грузовике. В темноте они пытаются снять наручники, подсвечивая руки фонариком.



Сами оккупанты утверждают, что их доставляют на выполнение «боевой задачи». По их словам, наручники могли надеть специально, чтобы лишить их возможности выпрыгнуть из машины во время движения.



Появление подобных кадров в очередной раз демонстрирует методы принуждения в российской армии и отношение командования к собственным военнослужащим.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»