Украинская армия зачистила еще полкилометра в Купянске – Зеленский

Ситуация в Купянске. Фото: карта DeepState

ВСУ зачистили еще полкилометра в городе Купянск Харьковской области. Об этом во время общения с журналистами в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, в городе продолжается операция Сил обороны Украины.



«Мы сегодня контролируем Купянск. Там, безусловно, есть россияне: наши войска считают, что их до 100 человек. То есть их уже там немного. Говорю «уже», потому что их было больше», – заявил Зеленский.

Напомним, что 12 декабря стало известно о том, что украинские войска освободили несколько сел и зачистили кварталы на севере Купянска, а более 200 оккупантов оказались в окружении.



17 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия взяла под контроль 90% Купянска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко