Украинская армия зачистила еще полкилометра в Купянске – Зеленский

ВСУ зачистили еще полкилометра в городе Купянск Харьковской области. Об этом во время общения с журналистами в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в городе продолжается операция Сил обороны Украины.
«Мы сегодня контролируем Купянск. Там, безусловно, есть россияне: наши войска считают, что их до 100 человек. То есть их уже там немного. Говорю «уже», потому что их было больше», – заявил Зеленский.
Напомним, что 12 декабря стало известно о том, что украинские войска освободили несколько сел и зачистили кварталы на севере Купянска, а более 200 оккупантов оказались в окружении.
17 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия взяла под контроль 90% Купянска.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко