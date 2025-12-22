Российские военные дроном атаковали машину волонтера в Константиновке: автомобиль поврежден

Последствия удара по авто волонтера в Константиновке. Фото: кадр из видео

22 декабря российская армия FPV-дроном ударила по легковому автомобилю в городе Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, владельцем авто является волонтер, который ежедневно занимается эвакуацией мирных жителей из самых опасных зон громады.



«К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако авто, которое было инструментом спасения для многих людей, повреждено. Эта атака является очередным подтверждением того, что враг сознательно охотится на волонтерский транспорт и пытается заблокировать любые пути помощи и спасения людей», – отметил Горбунов.

Напомним, что экипаж полиции «Белый ангел» эвакуировал людей из Покровского района.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко