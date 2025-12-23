Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Командир последнего авиапрорыва к «Азовстали» погиб при перехвате «шахедов»
23 декабря 2025, 07:40

Командир последнего авиапрорыва к «Азовстали» погиб при перехвате «шахедов»

Герой Украины Александр Шемет. Фото: «Суспільне. Чернігів» Герой Украины Александр Шемет. Фото: «Суспільне. Чернігів»

На борту украинского боевого вертолета Ми-24, экипаж которого погиб 17 декабря во время выполнения боевого задания, находился пилот, совершивший последний авиационный прорыв к «Азовстали», Александр Шемет.

О гибели военного «Суспільному. Чернигов» сообщил его брат Юрий Шемет. По его словам, вечером 17 декабря экипаж получил приказ вылететь на перехват вражеских «шахедов». Вертолет поднялся в воздух и поддерживал связь с пунктом управления, однако позже борт перестал фиксироваться на радарах.

«Это означает, что вертолет уже упал. На месте падения обнаружены четыре тела», — рассказал он. По предварительным данным, крушение произошло на территории Черкасской области. Окончательные выводы о причинах гибели экипажа пока не обнародованы. Расследование указывает на столкновение вертолета с вражеским дроном типа Shahed.

«Этот „шахед“ не отображался на пункте управления — вероятно, он летел очень низко. Следователи говорят, что с подобным ранее не сталкивались. Вертолет получил настолько серьезные повреждения, что его фактически разорвало на части. Тела сильно обгорели. Какой именно дрон попал в борт, пока неизвестно», — сообщил брат погибшего «Суспільному. Чернигов».

Звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Александр Шемет получил за выполнение уникального боевого задания — последнего авиационного прорыва к «Азовстали» в осажденном Мариуполе 5 апреля 2022 года.

«Он летел в оккупированный город, доставлял боеприпасы и медикаменты, а обратно вывозил раненых. На обратном пути экипаж попал под мощный обстрел, но Александр сумел сохранить машину, людей и успешно вернуться», — рассказал брат Героя.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Об этом сообщили в пресс-службе 12-й отдельной бригады армейской авиации.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»



Прочее
Азовсталь боевое задание Крушение вертолета
@novosti.dn.ua

