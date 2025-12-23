В результате атаки беспилотников в Ростовской области повреждены дома и заборы

Российские ПВО ночью, 23 декабря, отражали атаку беспилотников в восьми районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, дроны были уничтожены над Чертковским, Октябрьским сельским, Усть-Донецким, Аксайским, Родионово-Несветайским, Константиновским, Тарасовским и Дубовским районами.



Пострадавших нет. В хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломки сбитого беспилотника повредили забор на территории частного домовладения.



В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. В еще одном строящемся доме взрывной волной выбило окна.

Напомним, войска России ежедневно обстреливают территорию Константиновской громады в Донецкой области из всех имеющихся видов оружия: от тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня до управляемых авиабомб.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»