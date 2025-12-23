Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Киеве «Шахеды» пролетели над жилыми домами: есть пострадавшие
23 декабря 2025, 09:26

«Шахед» пролетает над жилой застройкой. «Шахед» пролетает над жилой застройкой.

В Киеве зафиксирован пролет российских беспилотников типа «Шахед» над жилой застройкой. В результате падения обломков пострадали мирные жители.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, в Святошинском районе обломки дрона упали рядом с жилым домом.

«По предварительной информации, повреждены окна на уровне пятого этажа. На место направляются экстренные службы», — отметил Кличко.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе БПЛА РФ, которые приближаются с востока и севера.

Глава города уточнил, что на данный момент известно о двух пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают им необходимую помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

