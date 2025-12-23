Утром российский дрон ударил по Краматорску

Во вторник утром, 23 декабря, российские оккупационные войска нанесли удар по прифронтовому городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«В 08:10, с применением БПЛА «Италмас», российские войска нанесли удар по промышленной зоне громады», — говорится в сообщении.



Информации о пострадавших и жертвах нет.



Ранее мы писали, что российские войска обстреляли два населенных пункта Донетчины, в результате чего пострадал мирный житель.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»