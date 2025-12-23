В Краматорске спасатели ликвидировали два пожара за сутки

Пожар в Краматорске. Фото: ГСЧС

Утром и днем в прифронтовом Краматорске Донецкой области спасатели дважды приезжали тушить пожары. Информации о пострадавших и жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В 11:41 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения. На месте происшествия спасатели установили, что горел гараж», — говорится в сообщении.



В 12:04 пожарные ликвидировали возгорание на площади 24 кв. м.





В тот же день в 15:45 спасатели выехали на пожар автомобиля. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 4 кв. м.



Причины и обстоятельства пожаров устанавливают соответствующие специалисты.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»