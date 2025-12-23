Россия массировано атаковала Украину дронами и ракетами. ПВО сбила 621 цель

ПВО сбила 621 цель. Фото: Википедия

Российские войска в ночь на 23 декабря нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Россия запустила 38 ракет и 635 БПЛА разных типов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



Как отмечается, армия РФ атаковала Украину с помощью 635 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — Крым (около 400 из них – «шахеды»), трех аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков – Рязанская область) и 35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К (районы пусков — Вологодская и Курская области).



По состоянию на 11:30 противовоздушная оборона сбила 587 БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов) и 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.





Кроме того, зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БПЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) — на 8 локациях. Три аэробаллистические ракеты не достигли целей.



Ранее мы писали, что Россия вновь нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»