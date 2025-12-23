Польша подняла истребители из-за активности российских войск в Украине

Польские дежурные истребители были подняты в воздух на фоне возросшей активности российских войск на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.



В заявлении отмечается, что оперативный командующий активировал все необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. «Истребители подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — говорится в сообщении.



Подчеркивается, что предпринимаемые действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства страны. Особое внимание уделяется районам, прилегающим к зонам повышенной угрозы вблизи восточных границ.



В оперативном командовании также заявили, что ситуация находится под постоянным контролем. «Силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию в случае развития событий», — подчеркнули польские военные.

Напомним, армия РФ атаковала Украину с помощью 635 ударных БПЛА, противовоздушная оборона сбила 587 БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов) и 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»