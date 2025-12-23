Банки ряда стран усилили проверки клиентов, связанных с Россией

Служба внешней разведки Украины сообщает, что банки Армении, Сербии, Казахстана, Таджикистана, Омана и ряда других стран резко усилили комплаенс-контроль для клиентов, связанных с Россией. Под проверки попадают как физические, так и юридические лица; в некоторых случаях финансовые учреждения приостанавливают операции или закрывают счета.



Формальная цель мер — предотвращение отмывания средств, мошенничества и нарушений нормативных требований, однако фактический эффект выходит далеко за эти рамки.



Банки проверяют происхождение средств и экономическую целесообразность транзакций, особенно международных переводов и валютных операций. Клиентов всё чаще требуют предоставлять документы, подтверждающие долгосрочное проживание, официальное трудоустройство или ведение бизнеса. При отсутствии таких подтверждений счета блокируются, а платежи отклоняются.



Усиление контроля совпало с решением Европейской комиссии от 3 декабря 2025 года о включении РФ в перечень стран высокого риска с «стратегическими недостатками» в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Это решение обязывает финансовые учреждения третьих стран применять усиленные меры проверки операций с российскими резидентами.



Ключевым драйвером такой политики являются опасения банков попасть под вторичные санкции США и ЕС, а также стремление минимизировать репутационные риски. В результате формируется режим постепенной финансовой изоляции россиян, выходящий далеко за рамки формального санкционного поля. Даже в странах, официально не присоединившихся к санкциям, любые связи с российским капиталом всё чаще рассматриваются как неприемлемый риск.