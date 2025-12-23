Боец НГУ сбил российский FPV-дрон с первого выстрела

Момент ликвидации FPV-дрона ВС РФ.

На видео, опубликованном военным Telegram-каналом RST, зафиксирован момент, как боец Национальной гвардии Украины с первого выстрела сбивает FPV-дрон российской оккупационной армии.



Для ликвидации вражеского дрона военному понадобился всего один выстрел.



За прошедшие сутки российские войска применили более 4563 дронов-камикадзе против позиций Сил обороны Украины. Ранее также стало известно, что Россия запустила 38 ракет и 635 беспилотников различных типов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»