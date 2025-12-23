Представитель Луганщины выиграл чемпионат Украины по шахматам

Владислав Бахмацкий стал чемпионом Украины-2025 по шахматам.

Во Львове завершился чемпионат Украины-2025 по шахматам в классической игре среди мужчин и женщин.



Представитель Луганской области Владислав Бахмацкий стал победителем турнира, набрав 7,5 очков. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.



«Мы гордимся нашим шахматистом и его выдающимся результатом. Победа Владислава — это подтверждение таланта и упорства наших спортсменов», — отметили в ОВА.



Отметим, что в то же время российские спортивные СМИ обращают внимание на проблемы с проведением матчей в оккупированном Донецке, где больше не играет местный футбольный клуб «Шахтёр».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»