От заработков в Москве до фронта под Часовым Яром: история пленного оккупанта

11-й армейский корпус Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины опубликовал видеоисторию иностранного наемника, воевавшего на стороне России. Материал размещен на официальном ресурсе корпуса.



Героем видео стал Нурсултан — гражданин Казахстана. Он приехал в Москву на заработки, где был задержан полицией. По его словам, силовики «подбросили пакетик с белым веществом», после чего мужчине предложили выбор: до 15 лет лишения свободы или участие в войне против Украины.



Согласившись пойти на фронт, наемник сначала воевал на Херсонском направлении, а затем был переброшен в район Часового Яра. Во время одного из боевых заданий его подразделение было брошено командирами и фактически осталось без поддержки. Осознав безвыходность ситуации, Нурсултан вместе с другим оккупантом решил сдаться в плен украинским защитникам.



Жизнь ему сохранили военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которые приняли капитуляцию противника. Именно бойцам 24 ОМБр оккупант сдался добровольно, отказавшись продолжать войну на стороне России.



В опубликованном видео показаны размышления наемника о причинах участия иностранцев в войне, мотивации российских военных и возможной агрессии РФ против Казахстана. Нурсултан признает свою ошибку и обращается с раскаянием к родным.



Полную историю жизни казахского наемника, его признания и комментарии смотрите в видеоматериале 11-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»