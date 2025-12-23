Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
От заработков в Москве до фронта под Часовым Яром: история пленного оккупанта
23 декабря 2025, 13:56

От заработков в Москве до фронта под Часовым Яром: история пленного оккупанта

От заработков в Москве до фронта под Часовым Яром: история пленного оккупанта

11-й армейский корпус Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины опубликовал видеоисторию иностранного наемника, воевавшего на стороне России. Материал размещен на официальном ресурсе корпуса.

Героем видео стал Нурсултан — гражданин Казахстана. Он приехал в Москву на заработки, где был задержан полицией. По его словам, силовики «подбросили пакетик с белым веществом», после чего мужчине предложили выбор: до 15 лет лишения свободы или участие в войне против Украины.

Согласившись пойти на фронт, наемник сначала воевал на Херсонском направлении, а затем был переброшен в район Часового Яра. Во время одного из боевых заданий его подразделение было брошено командирами и фактически осталось без поддержки. Осознав безвыходность ситуации, Нурсултан вместе с другим оккупантом решил сдаться в плен украинским защитникам.

Жизнь ему сохранили военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которые приняли капитуляцию противника. Именно бойцам 24 ОМБр оккупант сдался добровольно, отказавшись продолжать войну на стороне России.

В опубликованном видео показаны размышления наемника о причинах участия иностранцев в войне, мотивации российских военных и возможной агрессии РФ против Казахстана. Нурсултан признает свою ошибку и обращается с раскаянием к родным.

Полную историю жизни казахского наемника, его признания и комментарии смотрите в видеоматериале 11-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Напомним, украинское движение сопротивления «АТЕШ» заявило о проведении масштабной рекрутинговой акции во временно оккупированном Луганске.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Организации
24 ОМБр 11-й корпус ВСУ
Прочее
пленный оккупант
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
все новости
13:56
От заработков в Москве до фронта под Часовым Яром: история пленного оккупанта
13:48
Представитель Луганщины выиграл чемпионат Украины по шахматам
13:31
Боец НГУ сбил российский FPV-дрон с первого выстрела
13:10
Банки ряда стран усилили проверки клиентов, связанных с Россией
12:33
Польша подняла истребители из-за активности российских войск в Украине
12:06
Россия массировано атаковала Украину дронами и ракетами. ПВО сбила 621 цель
11:42
В Краматорске спасатели ликвидировали два пожара за сутки
11:22
Утром российский дрон ударил по Краматорску
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
11:06
На Киевщине после российской атаки погибла женщина, среди раненых — несовершеннолетняя
10:57
Россия выпустила по Украине более 650 беспилотников и более 30 ракет — Зеленский
10:20
Удар «Шахеда» в Святошинском районе Киева попал на видео
10:06
В результате удара FPV-дрона по Константиновке ранен мирный житель, повреждено авто
09:50
Ночной удар по Житомирщине: погиб ребёнок, есть пострадавшие
09:44
Дроны атаковали ключевой завод «Лукойла» в Ставрополье
09:40
РФ обстреляла Одесскую область: повреждены дома, сухогруз, фиксируют перебои со светом
09:26
В Киеве «Шахеды» пролетели над жилыми домами: есть пострадавшие
08:54
После удара по энергетике в Украине введены аварийные отключения
08:22
В результате атаки беспилотников в Ростовской области повреждены дома и заборы
07:40
Командир последнего авиапрорыва к «Азовстали» погиб при перехвате «шахедов»
все новости
ВИДЕО
От заработков в Москве до фронта под Часовым Яром: история пленного оккупанта От заработков в Москве до фронта под Часовым Яром: история пленного оккупанта
23 декабря, 13:56
Момент ликвидации FPV-дрона ВС РФ. Боец НГУ сбил российский FPV-дрон с первого выстрела
23 декабря, 13:31
Спасатели устраняют последствия удара БПЛА РФ Удар «Шахеда» в Святошинском районе Киева попал на видео
23 декабря, 10:20
Результат сбивания дронов в Буденновске РФ. Скриншот Дроны атаковали ключевой завод «Лукойла» в Ставрополье
23 декабря, 09:44
«Шахед» пролетает над жилой застройкой. В Киеве «Шахеды» пролетели над жилыми домами: есть пострадавшие
23 декабря, 09:26
Украинский наземный дрон ведет огонь на позиции. Фото: кадр из видео Наземный дрон полтора месяца удерживал позицию вместо пехоты и не дал прорваться российским войскам – ВСУ
22 декабря, 22:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор