На временно оккупированном полуострове Крым в школы начинают приходить «учителя» без педагогического образования — из числа бывших участников так называемой «СВО». Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



После возвращения с фронта таких людей устраивают на работу в учебные заведения, несмотря на отсутствие профессиональной подготовки.



Активисты из Симферополя отмечают, что один из таких «преподавателей» во время уроков рассказывает детям о собственном боевом опыте и формирует представления о «любви к войне».



«Образование на полуострове всё больше превращается в инструмент милитаристской пропаганды», — подчеркивают в движении сопротивления.

