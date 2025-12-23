Подготовлены драфты документов для завершения войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о детальном докладе секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова по итогам встреч с американской командой. По его словам, переговоры с представителями президента Дональда Трампа были продуктивными, и уже подготовлены драфты нескольких документов.



Речь идет о проектах по гарантиям безопасности для Украины, восстановлению страны и базовой «рамке» завершения войны. Положения зафиксированы так, чтобы обеспечить реальное окончание боевых действий и не допустить «третьего российского вторжения».



Зеленский подчеркнул, что каждый раунд переговоров усиливает защиту украинских интересов, и работа будет продолжена в конструктивном ключе.

Напомним, Зеленский анонсировал новые санкции против ВПК РФ и ее союзников.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»