В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
23 декабря 2025, 15:21

В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Константин Пашков сообщил, что активные работы планируют начать не ранее 2028 года. Об этом передают росСМИ.

Кроме того, он рассказал, что восстанавливать аэропорты будут не только на Донбассе, но и в Херсоне и Запорожье. (Однако Херсон и Запорожье — подконтрольные территории Украины).

«В части объектов воздушного транспорта хотел бы отметить, что запланировано восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье. Мы ждем только прекращения боевых действий и возможности работать. И по нашим планам, начиная с 2028 года, мы начнём активную стадию восстановления», — отметил он.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин также выдал, что работы восстановлению аэропорта в Мариуполе могут быть выполнены не ранее 2028 года.

Ранее мы писали, что европейские бюджетные авиаперевозчики готовятся вернуться в Украину сразу после подписания мирного соглашения, что позволит вновь открыть аэропорты для пассажиров.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Донецкая область ДНР Мариуполь
мариупольский аэропорт
