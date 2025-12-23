Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Тимур Миндич не собирается возвращаться в Украину — УП
23 декабря 2025, 15:37

Тимур Миндич не собирается возвращаться в Украину — УП

Тимур Миндич. Фото: УП Тимур Миндич. Фото: УП

Бизнесмен Тимур Миндич, покинувший Украину на фоне коррупционного расследования, не намерен возвращаться на родину и остается в Израиле. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Ранее журналисты «Украинской правды» заявили, что разыскали Миндича в Израиле и опубликовали его фотографии. Позже журналист Михаил Ткач сообщил, что в этой же стране находится и предполагаемый сообщник бизнесмена — Александр Цукерман.

По словам Ткача, после личного разговора с Миндичем стало ясно, что тот не готов возвращаться в Украину и давать показания следствию. «Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться [в Украину и давать показания], он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела. Имея израильское гражданство, очень удобно», — приводит издание слова журналиста.

Миндич покинул Украину за несколько часов до того, как к нему пришли с обысками по делу о возможной коррупции в государственной компании «Энергоатом». Сам бизнесмен называет выдвинутые против него обвинения «манипуляциями».

Сообщается, что интервью Михаила Ткача с Тимуром Миндичем выйдет в «Украинской правде» уже на этой неделе.

Напомним, из-за масштабной коррупции в энергетике бывшего главу Минэнерго Германа Галущенко отстранили от должности министра юстиции Украины.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

